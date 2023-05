Bersaglieri: Rauti, protagonisti storia d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il settantesimo raduno nazionale dei Bersaglieri a La Spezia non è solo la celebrazione ma la condivisione di valori come patriottismo, coraggio e spirito di sacrificio. Le fiamme cremisi che i nostri fanti piumati indossano con orgoglio, sono il simbolo di una centenaria tradizione. I Bersaglieri hanno scritto gloriose pagine di storia italiana e oggi questa prestigiosa specialità dell'Esercito continua ad essere protagonista nelle missioni all'estero e sul territorio nazionale a salvaguardia della sicurezza nazionale. Auguri a tutti i bersaglieri in servizio e in congedo che continuano a mantenere fede al giuramento prestato". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. (Rin)