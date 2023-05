Turchia: elezioni presidenziali, Erdogan esorta i cittadini a “proteggere le urne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia uscente, Recep Tayyip Erdogan, ha ringraziato la sua squadra elettorale e coloro che presidiano le urne per il loro tempo e il loro lavoro, esortando i cittadini a “proteggere le urne”. Lo ha affermato lo stesso Erdogan su Twitter dopo la chiusura delle urne per il ballottaggio con Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione. “Vorrei ringraziare ciascuno dei miei colleghi che hanno lavorato con devozione alle urne sin dalle prime ore del mattino. Invito tutti i miei concittadini a proteggere le urne fino a quando i risultati non saranno definitivi. Ora è il momento di proteggere la volontà della nostra nazione fino all'ultimo momento!”, ha dichiarato. (segue) (Tua)