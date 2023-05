Amministrative: ballottaggi nel Lazio, si vota per eleggere il nuovo sindaco di 4 Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Città metropolitana di Roma, invece, a Velletri, ci sono 42.582 aventi diritto, la competizione è tra Ascanio Cascella, candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Difendere Velletri che al primo turno ha ottenuto il 44,37 per cento dei consensi, pari a 11.290 voti e Orlando Pocci, appoggiato dal Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e altre tre liste civiche: nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio ha conquistato il 32,92 per cento dei consensi pari a 8.378 voti. Infine si vota nel Comune dei Castelli Romani, Rocca di Papa, dove gli aventi diritto sono 13.482. Al ballottaggio ci sono Massimiliano Calcagni, candidato sostenuto dal centrodestra e lo sfidante del centrosinistra Francesco De Santis. Calcagni al primo turno è arrivato in vantaggio con il 42,54 per cento dei voti, 3.057 preferenze, mentre il secondo ha ottenuto una percentuale di 37,67 per cento, ossia 2.707 voti. (Rer)