Spagna: leader popolari Feijoo, elezioni amministrative opportunità per messaggio per il futuro

- Per il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, le elezioni regionali e comunali di oggi sono un'opportunità per "inviare un messaggio su ciò che la gente vuole per il futuro". Per questo motivo, in alcune dichiarazioni ai media dopo aver votato alla scuola Ramiro de Maeztu di Madrid, accompagnato dal candidato del Pp a sindaco, José Luis Martínez-Almeida, ha insistito sulla necessità di votare, anche a dispetto della pioggia prevista in alcune zone della Spagna. "Spero che ci sia un momento in cui si possa votare e si possa esercitare quel diritto che ci rende tutti uguali, ha evidenziato Feijoo. (Spm)