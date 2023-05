Libia: proseguono i raid aerei nel nord-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Continua in Libia la campagna di attacchi aerei lungo la costa nord-occidentale del Paese, dove la scorsa notte sono stati presi di mira siti utilizzati per il contrabbando di carburante e il traffico di stupefacenti nelle città di Al Ajailat e Surman. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, spiegando che gli attacchi mirati sono parte di un'operazione militare che “mira a ripulire la costa occidentale da contrabbandieri e bande criminali”. Un drone ha bombardato un sito sospettato di essere utilizzato da una milizia armata per il traffico di stupefacenti nella città di Al Ajailat, e un altro destinato al contrabbando di carburante nella città di Sorman, mentre finora non si hanno notizie di vittime. Dopo i primi quattro bombardamenti che hanno preso di mira il porto di Maya, Abu Surra e Motrid nel pomeriggio dello scorso 25 maggio, attacchi successivi hanno colpito Harsha, Abu Kammash, Surman e il ponte Bir al Ghanam a Zawiya. Ieri, due attacchi compiuti con droni hanno preso di mira un camion di carburante e l’incrocio denominato Awlad Saqr, sempre a Zawiya. Gli attacchi sono probabilmente un avvertimento del Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli alle milizie con sede a Zawiya, che hanno causato un notevole malcontento tra i residenti locali. Diverse grandi proteste contro l’insicurezza si sono svolte di recente nell’area. L'ultima il 21 maggio, solo quattro giorni prima degli attacchi aerei. Almeno uno dei raid ha colpito imbarcazioni utilizzate per il traffico di esseri umani, mentre un altro ha preso di mira un deposito di munizioni. Un altro raid aereo ha colpito anche il quartier generale delle milizie Kabwat. In questo contesto, l’Alto consiglio di Stato, il “Senato” della Libia con sede a Tripoli, ha accusato il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, in qualità di ministro della Difesa, di utilizzare i droni come mezzo per “regolare i propri conti politici” contro “diverse parti”, utilizzando come pretesto la lotta alla criminalità.(Lit)