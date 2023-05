Ucraina: Zelensky propone di imporre sanzioni all’Iran per 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proposto di introdurre sanzioni contro l’Iran per 50 anni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina” facendo riferimento alla bozza di risoluzione depositata dal capo dello Stato al Parlamento di Kiev. Le sanzioni includono, tra le altre cose, un divieto totale alle transazioni commerciali, agli investimenti in Iran, ai trasferimenti di tecnologia, l’impedimento dei prelievi di capitale agli iraniani e l’inutilizzabilità dei loro mezzi di pagamento emessi in Iran. (Kiu)