Cina: grande base petrolifera offshore consegnata a Dalian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande base offshore per la produzione di petrolio, in grado di processare 220.000 barili di petrolio greggio al giorno, è stata consegnata venerdì alla città costiera di Dalian, nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning.Battezzata Bacalhau, la piattaforma galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) M350 è stata sviluppata congiuntamente da Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. (DSIC) e da Mitsui Ocean Development & Engineering Company. (Xin)