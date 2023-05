© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che ci sia una nuova cooperazione con le nostre aziende da Berlino in modo da raggiungere insieme un futuro migliore".Esperti e imprenditori sperano in una maggiore cooperazione internazionale nello sviluppo scientifico e tecnologico mentre lo Zhongguancun Forum prende il via a Pechino. (Xin)