Maltempo: Bacchilega, allagare nostre terre? Decisione per salvare collettività

- L'estensione dei terreni è pari "a quasi 300 campi da calcio" e serviva "dare una mano alle pompe che erano sotto sforzo". Lo ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai3 Lino Bacchilega, direttore di Cab Ter.Ra, la cooperativa del ravennate che ha accettato che venissero allagati i propri campi per salvare dall'alluvione le case. E' stata una decisione "presa a freddo: le cose erano due, o mettere sottacqua la casa o la terra", una decisione che "era da prendere anche se avessimo salvato solo una casa", ha aggiunto. "Non siamo eroi, era una decisione che andava presa per la collettività", ha concluso Bacchilega. (Rin)