Iran: premier Belgio invita i connazionali a non restare nel Paese

- Il premier del Belgio, Alexander De Croo, ha invitato i connazionali a “non restare in Iran” dopo lo scambio di prigionieri avvenuto giorni fa per ottenere la liberazione di Olivier Vandecasteele. Parlando all’emittente “Rtl-Tvi”, De Croo ha giustificato lo scambio, mediato dall’Oman. “E’ un difficile dilemma”, ha detto il capo del governo, ma “non si abbandona un belga, un innocente”. L’operatore umanitario Vandecasteele era stato arrestato il 24 febbraio 2022 a Teheran, riconosciuto colpevole di spionaggio e condannato a 40 anni di reclusione e 74 frustate. Dopo una detenzione di 15 mesi, il 42enne è stato rilasciato venerdì in cambio del diplomatico iraniano Assadollah Assadi, condannato in Belgio nel 2021 a 20 anni di reclusione per “tentati omicidi terroristici”. (Beb)