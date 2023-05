Maltempo: Bacchilega, ristori siano per tutti, non solo per qualcuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Probabilmente nel 2023 per la cooperativa sarà difficile chiudere il bilancio" ma "non abbiamo chiesto nulla in cambio" della possibilità di lasciar allagare i terreni. Lo ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai3 Lino Bacchilega, direttore di Cab Ter.Ra, la cooperativa del ravennate che ha accettato che venissero allagati i propri campi per salvare dall'alluvione le case. "La politica sta dicendo che ci saranno dei ristori. Aspetteremo i ristori, ma mi preme dire che i ristori devono essere per tutti, non solo per qualcuno", ha concluso. (Rin)