Maltempo: Salvini, commissari non si scelgono per simpatie politiche

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "I commissari vengono scelti in base alle competenze tecniche, non a simpatie politiche". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Festival dell'economia di Trento, con riferimento alla possibilità di nominare il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), a commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione. (Rin)