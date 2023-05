Clima: Salvini, contro emissioni, auto elettrica solo parte del tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per meno emissioni di C02 "l'auto elettrica potrà essere una parte del tutto, ma non può essere il tutto", ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Festival dell'economia di Trento. "Mi interessa che ci si dia un obiettivo, poi i singoli Stati possono decidere come raggiungerlo", ha aggiunto. (Rin)