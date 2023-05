Serbia-Kosovo: colloquio Stoltenberg-Borrell, dialogo mediato da Ue unica strada per pace e normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Serbia e Kosovo mediato dall’Unione europea è l’unica strada possibile per la pace e la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha avuto un colloquio con l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. “Pristina deve ridurre le tensioni e non prendere decisioni unilaterali e destabilizzanti. La missione Kfor della Nato continuerà a garantire sicurezza”, ha scritto Stoltenberg in un messaggio su Twitter. (Beb)