Spagna: elezioni amministrative, affluenza media al 36,7 per cento, +1,6 punti rispetto a 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 14 (ora locale), l'affluenza alle elezioni municipali e regionali in Spagna è del 36,7 per cento, 1,6 punti in più rispetto alle elezioni del 2019. L'affluenza è aumentata in quasi tutte le regioni, tranne che in Catalogna, nei Paesi Baschi e a Valencia. In particolare, in Aragona è stata del 40,9 per cento (+5 per cento), nella Asturie del 36,1 per cento (+8 per cento), nelle Isole Baleari del 33,5 per cento (+4 per cento), alle Isole Canarie del 26,1 per cento (+3 per cento), in Cantabria del 40,7 per cento (+5 per cento), in Castiglia-La Mancia del 41 per cento (+3 per cento), in Estremadura del 43,6 per cento (-0,6 per cento), nella Comunità valenciana del 43,6 per cento (-0,6 per cento), in Navarra del 40,6 per cento (+0,4 per cento), a Madrid del 29,1 per cento (+2,5 per cento), a Murcia del 40 per cento (quasi +5 per cento) e a La Rioja del 44,2 per cento (quasi +7 per cento). (Spm)