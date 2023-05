Pnrr: Salvini, Fitto lavora alacremente a terza rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'erogazione della terza rata del Pnrr da parte della Commissione europea il ministro Fitto "ci sta lavorando alacremente". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Festival dell'economia di Trento. "Il mio obiettivo è spendere bene e spendere tutti i denari che ci sono stati assegnati" ma "se qualche progetto, per tempi tecnici non potrà finire entro giugno 2026, è banale buonsenso trasferire i fondi ad un altro progetto", ha ribadito. (Rin)