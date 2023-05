Usa: sottosegretario Jenkins da domani in Corea del Sud per iniziativa contro armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Bonnie D. Jenkins si recherà in Corea del Sud dal 29 maggio al 2 giugno. Il sottosegretario, riferisce un comunicato del Dipartimento di stato, guiderà la delegazione statunitense all’incontro politico di alto livello sull'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione (Psi). L’obiettivo, si legge, è rafforzare ed espandere il Psi, giunto al suo 20mo anno, per garantire che rimanga uno strumento efficace per fermare la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il sottosegretario Jenkins terrà riunioni bilaterali con le controparti degli Stati partecipanti e parteciperà a un’esercitazione marittima multilaterale. (Was)