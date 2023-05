Milano: De Corato, Sala e Granelli schierino i vigili o chiedano militari per Piazza Gae Aulenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, se "non sono in grado di schierare i vigili", "militarizzino tutta la zona chiedendo almeno i militari". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando la rissa avvenuta la scorsa sera in Gae Aulenti dove, un egiziano 18enne, è finito all'Ospedale di Monza in codice rosso. "Che fine ha fatto il protocollo che Sala ha firmato in Prefettura nell'agosto del 2021? Quel protocollo - prosegue - prevedeva che le zone della movida, tra cui appunto Corso Como, Gae Aulenti e via Di Tocqueville, fossero presidiate e controllate h24 da vigili, vista la pericolosità e criticità delle stesse. A quanti altri atti di violenza dovremo assistere prima che si ponga la parola fine a tutto ciò?". (segue) (Com)