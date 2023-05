Città metropolitana Roma: 79 anni dall'eccidio dei 15 martiri di Madonna della Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorrono oggi 79 anni dall'eccidio dei quindici martiri del 1944 a Madonna della Pace, nel Comune di Agosta. "Sono state ritrovate in questo luogo persone inermi che lavoravano i campi barbaramente uccise dalle truppe nazifasciste", spiega in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Uno dei tanti eccidi che macchiarono di sangue la Valle dell'Aniene durante la ritirata tedesca", prosegue. "Assieme al consigliere nazionale dell'Associazione nazionale famiglie italiane martiri e al presidente dell'Associazione martiri di Madonna della Pace, al commissario della X Comunità montana dell'Aniene, ai sindaci dei cinque Comuni dei martiri e a tutti quelli della Valle dell'Aniene e all'Anpi di Subiaco, abbiamo ricordato le vittime innocenti di queste eccidio e abbracciato le famiglie dei caduti. La Città metropolitana qualche mese fa ha provveduto a una ristrutturazione del sacrario - conclude -, che abbiamo ritenuto doveroso per la memoria di quei terribili fatti e per il rispetto che si deve a chi ha combattuto contro la dittatura per guadagnare la libertà di cui godiamo". (Com)