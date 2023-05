Province: Salvini, grazie a Fugatti per ciò che farà in prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Sono dell'idea che squadra che vince non si cambia. Ringrazio Maurizio Fugatti", presidente della provincia autonoma di Trento "per quello che ha fatto e per quello che farà per i prossimi cinque anni". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Festival dell'economia di Trento.(Rin)