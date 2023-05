India: Modi, nuovo parlamento riflette le nostre aspirazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in India la cerimonia di inaugurazione del nuovo parlamento. Per l'occasione è arrivato a Nuova Delhi il “Sengol”, lo scettro di Jawaharlal Nehru. Il manufatto, conservato nella Galleria Nehru del Museo di Allahabad (Prayagraj), nell’Uttar Pradesh, fu donato al primo premier dell’India indipendente dai sacerdoti del monastero indù scivaita di Thiruvaduthurai, nel Tamil Nadu, come simbolo del trasferimento del potere dall’impero coloniale britannico. Nel 1947 Nehru lo collocò nella Camera del popolo, la camera bassa. Per inaugurare la nuova sede del parlamento, l’attuale primo ministro, Narendra Modi, ha seguito lo stesso riturale. Il Sengol, il cui nome deriva dalla parola tamil “semmai”, che significa “rettitudine”, è simbolo di un governo giusto. Modi ha deciso di accostarlo al mantra “Amrit Kaal”, un concetto dell’astrologia vedica che indica un’epoca aurea, un tempo cruciale: nella sua visione questo periodo propizio coinciderà con i 25 anni compresi tra il 75mo e il centesimo anniversario dell’indipendenza. (segue) (Inn)