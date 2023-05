Turismo: Santanchè, porto Santa Margherita ligure chiude alle 19? Sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hanno appena segnalato che nel porto di Santa Margherita le imbarcazioni devono rientrare alle ore 19. Capite che è sbagliato. Anche perché se vogliamo essere competitivi la sfida che ci aspetta è proprio sulla qualità dei servizi. Può un porto chiudere alle 19? Quando magari uno vuole stare in barca? Si vuole godere il tramonto? No, non è possibile". Lo ha detto in un video su Twitter il ministro che Turismo, Daniela Santanchè. "Vi farò sapere", ha concluso. (Rin)