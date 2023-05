Milano: dal Comune contributo peri affitti a famiglie con bambini nati o adottati nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i requisiti necessari per accedere al contributo Sostegno Affitto Genitori 2023: aver sottoscritto un contratto di locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali; presenza nel nucleo familiare di almeno un componente under 35 anni; presenza di un componente nato/adottato a partire dal 01/01/2023; ISEE del nucleo minore o uguale a 30 mila euro; non essere in possesso di un alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia; non avere rapporti di parentela fino al terzo grado con il proprietario dell'alloggio. (Com)