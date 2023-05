Scuola: Lazio, realizzare la migliore forma di souvenir, presentati migliori progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisei istituti, 50 docenti, più di mille studenti e 33 progetti realizzati: sono i numeri di "Lazio Contemporaneo per le scuole", l'iniziativa lanciata dalla Regione Lazio in linea con il programma "Lazio Creativo" che ha coinvolto gli studenti dei Licei Artistici del territorio regionale. Il progetto, che ha visto la partecipazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi) è stato realizzato all'interno dei laboratori degli spazi attivi e dei FabLab di Lazio Innova, con la docenza e il tutoraggio di esperti di Isia Roma Design. L'iniziativa dedicata al design ha riunito studentesse e studenti, professori, addetti ai lavori e tecnici attorno a un obiettivo ambizioso: quello di progettare e realizzare la migliore forma di souvenir, interpretando il patrimonio culturale delle cinque province della Regione Lazio. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)