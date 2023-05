Scuola: Lazio, realizzare la migliore forma di souvenir, presentati migliori progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del percorso formativo, i giovani progettisti sono stati supportati nella trasformazione delle proprie proposte in modelli di studio e prototipi di souvenir di design, creando la brand identity e il relativo espositore. I migliori sei progetti di "Lazio Contemporaneo" sono stati: Liceo Artistico Ripetta di Roma (sede Pinturicchio); con il progetto Cookit-Simboli di Roma, Liceo Artistico Iis Via dell'Immacolata 47 di Civitavecchia con il progetto Marete-Dal porto al portare; liceo Artistico Iis Bragaglia di Frosinone con il progetto Teresa-Assesì accomm'è; Liceo Artistico Orioli di Viterbo con il progetto Terrae Turscia-Seminare per ricordare; Isiss Teodosio Rossi di Priverno con il progetto Tramandare-Pane e storie di Priverno; e Liceo Artistico Is Elena Principessa di Napoli-Liceo Artistico Calcagnadoro di Rieti con il progetto Il gioco di Rieti. A ciascun istituto un premio in denaro e un percorso di mentoring con gli esperti del Maxxi, di Isia Roma Design e con i FabLab degli spazi attivi regionali. I prototipi saranno esposti al Museo Maxxi, in una mostra aperta gratuitamente al pubblico, da martedì 30 maggio fino a domenica 4 giugno 2023, dalle ore 11:00 alle 19:00. (Com)