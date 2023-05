Turchia: elettrice al seggio con un agnello - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Seggi aperti in Turchia, dove oggi si vota per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. A sfidarsi Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu, con il presidente uscente favorito sullo sfidante. Dopo il grande successo di affluenza al primo turno (quasi al 90 per cento), ci si aspetta un'ampia partecipazione anche al secondo turno. E in un seggio di Istanbul - scrivono su Twitter canali turchi, pubblicando un video - un'elettrice ha portato anche il suo agnello, suscitando le risate dei presenti. (Tua)