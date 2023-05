Pnrr: Tajani, flessibilità è indispensabile sia dalla Commissione Ue, sia dai Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flessibilità in tema di Pnrr è indispensabile, sia da parte della Commissione, sia da parte degli Stati membri. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Festival dell’economia di Trento. “Ci sono Paesi come la Germania che stanno discutendo con contestazioni molto più severe di quelle fatte all’Italia. Roma ha le carte in regola, ha fatto i compiti a casa. Il ministro Fitto ha dato tutti i chiarimenti necessari”, ha spiegato Tajani. “Ci sono alcuni progetti che la Commissione Ue ha approvato, come la ristrutturazione dello stadio di Firenze e di quello di Venezia” ma poi la Commissione “ha cambiato idea”. Tuttavia, “non c’è responsabilità da parte italiana. Stiamo facendo tutto ciò che serve. Non ci sono contestazioni sugli obiettivi”. “La linea del governo è di usare tutti i fondi del Pnrr”, ha aggiunto il ministro. (Res)