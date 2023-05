Africa: Tajani, piano Mattei vuole far crescere il contributo italiano nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è fortemente impegnata nel continente africano. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Festival dell’economia di Trento. “E’ un nostro dirimpettaio e vi abbiamo legami forti, siamo presenti con le nostre imprese, con i nostri militari, c’è un legame antichissimo con tanti Paesi”, ha sottolineato il ministro. “Il piano Mattei vuole fare crescere il contributo italiano nella regione. Serve però anche un grande piano Marshall europeo, e che coinvolga anche Paesi non europei, per la crescita del continente. Serve una scelta anche a lungo termine perché si realizzi il diritto degli africani a non emigrare”, ha proseguito Tajani. (Res)