Roma: all'Auditorium della Conciliazione 200 giovani artisti contro il bullismo

- Duecento giovani artisti in occasione della "Nona giornata Giovani" contro il bullismo, organizzata dall'associazione "Bulli stop" si sono esibiti all'Auditorium della Conciliazione, a Roma, con lo spettacolo Bullo Pan. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. "È importante sostenere queste iniziative che riescono a veicolare messaggi importanti come quello del disagio che produce il bullismo, un tema delicato e purtroppo molto diffuso che coinvolge sopratutto giovani che vivono il disagio di essere sopraffatti da gesti intimidatori e di ricatto che sono inconcepibili in una società sviluppata come la nostra", spiega il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "La capacità della presidente Giovanna Pini, di mettere assieme tanti giovani, tra loro anche ex bulli e vittime, è il segno che è possibile cambiare verso delle cose, iniziando dalle scuole - aggiunge -. La Città metropolitana aderisce a questa campagna di sensibilizzazione con convinzione, con lo scopo di aiutare, in ogni ambito, ragazzi in difficoltà a sconfiggere questa piaga sociale".(Com)