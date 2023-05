Amministrative: ballottaggi nel Lazio, si vota per eleggere il nuovo sindaco di 4 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono 4 i grandi Comuni chiamati al voto oggi e domani, per il secondo turno delle elezioni amministrative. In particolare al ballottaggio ci sono Anagni, in provincia di Frosinone, Aprilia in provincia di Latina, Velletri e Rocca di Papa per la Città metropolitana di Roma. Le urne si sono aperte questa mattina alle 7:00: si potrà votare fino alle 23:00 di stasera e domani dalle 7:00 alle 15:00, per il rinnovo dei primi cittadini e dei Consigli comunali, dopo il primo turno delle elezioni amministrative che si è tenuto il 14 e 15 maggio. (segue) (Rer)