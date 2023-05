Amministrative: ballottaggi nel Lazio, si vota per eleggere il nuovo sindaco di 4 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune ciociaro, dove al primo turno sono andati al voto il 74,77 per cento degli aventi diritto su 17.395 elettori, la partita è a due e vede sfidarsi Daniele Natalia, candidato del centrodestra e Alessandro Cardinali, lista civica Siamo Anagni. Natalia è attualmente in vantaggio con 5.105 voti (40,32 per cento) mentre Cardinali ne ha ottenuti 3.068 (24,23 per cento). Passando al territorio pontino, invece, dove il totale degli elettori è pari a 56.666, a contendersi la poltrona di primo cittadino sono il candidato del centrodestra Lanfranco Principi (sostenuto da Aprilia 2023 Principi Sindaco, Alternativa moderata apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) e Luana Caporaso (sostenuta da Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica). Il primo ha ottenuto 13.816 preferenze al primo turno, ovvero il 46,82 per cento, mentre per Caporaso sono state 12.450, il 42,19 per cento. (segue) (Rer)