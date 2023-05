Filippine: Unicef, preoccupazione per effetti condizioni meteorologiche estreme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha espresso la sua preoccupazione per i bambini e le famiglie che continuano a pagare il prezzo di condizioni meteorologiche estreme causate dal cambiamento climatico nelle Filippine. Con l'arrivo del tifone Mawar (nome locale Betty) nell'Area di Responsabilità delle Filippine (Par), il governo prevede possibili forti piogge, inondazioni e frane a nord. "Il diritto dei bambini a sopravvivere e prosperare è minacciato dai rischi e dagli shock climatici e ambientali", ha dichiarato il rappresentante dell'Unicef Oyunsaikhan Dendevnorov in un comunicato. "Ogni bambino dovrebbe avere le capacità per adattarsi. È necessaria un'azione urgente da parte di governi, imprese e donatori per investire nella costruzione di servizi sociali intelligenti dal punto di vista climatico. Nessun bambino dovrebbe essere sfollato o lottare per sopravvivere dopo un tifone". L'Unicef ha preposizionato forniture di emergenza per quasi 10mila famiglie per rispondere alle esigenze delle popolazioni colpite in termini di acqua potabile, servizi igienici, igiene, nutrizione, istruzione e protezione dei bambini. Queste forniture includono, tra l'altro, scuole in scatola, kit per l'igiene delle famiglie, tende, pastiglie per la purificazione dell'acqua e alimenti terapeutici pronti all'uso. (Com)