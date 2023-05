© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 13 (ora locale) l'affluenza alle elezioni amministrative nella Comunità di Madrid è stata del 29,1 per cento, il 2,5 per cento in più rispetto al 2021 e il 4,5 per cento in più rispetto al 2019. Nella capitale l'affluenza è stata del 29,3 per cento, l'1,8 per cento in più rispetto al 2021 e il 2,7 per cento in più rispetto al 2019. (Spm)