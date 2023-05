Europee 2024: Salvini, elezioni saranno fondamentali per non essere dipendenti dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Le elezioni europee dell'anno prossimo "saranno fondamentali perché siccome nel 2026 bisognerà fare un tagliando alle sciocchezze ideologiche, se la Lega e il centrodestra in Europa avranno abbastanza forza, noi diremo che la transizione ecologica è sacrosanta, ma non possiamo condannarci a essere dipendenti dalla Cina per i prossimi 50 anni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. (Rem)