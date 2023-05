Spagna: elezioni amministrative, governo sottolinea assoluta normalità dell'apertura dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha sottolineato "l'assoluta normalità" all'apertura dei seggi elettorali in tutta la Spagna per il voto alle elezioni regionali e locali. Lo hanno dichiarato in conferenza stampa il segretario di Stato per la Comunicazione, Francesc Valles, e la sottosegretario del ministero dell'Interno, Isabel Goicoechea, intervenuti dal centro dati allestito presso l'Ifema di Madrid. Il 100 per cento dei 60.542 seggi elettorali è pronto a ricevere i voti dei 35,5 milioni di persone che possono recarsi alle urne in Spagna per il rinnovo di quasi 8.100 consigli comunali e 12 parlamenti regionali, oltre ad altre istituzioni. (Spm)