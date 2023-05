Spagna: leader Podemos Belarra, con il voto il popolo ha lo stesso potere dei potenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos e ministra per i Diritti sociali spagnola, Ione Belarra, ha incoraggiato i cittadini a recarsi a votare perché "è il giorno in cui il popolo ha lo stesso potere dei potenti che governano senza presentarsi alle elezioni". Belarra lo ha detto in alcune dichiarazioni ai media, dopo aver accompagnato il candidato di Podemos a sindaco di Madrid, Roberto Sotomayor, a votare nella scuola Corazon de Maria di Madrid. "Vi chiedo di usare il potere per garantire i diritti, perché è la cosa più bella che ci dà il diritto di voto", ha aggiunto la leader delle formazione viola. (Spm)