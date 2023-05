Autonomia: Salvini, non toglie un euro a nessuno e incita a non sprecare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’Unione Europea ci dicono che non si può fare l'autonomia, lo dicono a nome della Repubblica Federale Tedesca? O della Confederazione Elvetica, che non è nell'Unione Europea? Non mi sembra che sia il simbolo di quello che non funziona". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. "L'autonomia - ha aggiunto - non toglie un euro a nessuno, ma incita alla competizione, a spendere meno, meglio, dove serve e a non sprecare. Sono convinto che i cittadini che ne avranno più beneficio saranno i cittadini del sud, che oggi sono quelli che, con uno stato centralista malfunzionante, sono quelli più penalizzati". (Rem)