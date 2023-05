Difesa: Crosetto, Corpo dei Bersaglieri intreccia la propria storia con quella dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Corpo dei Bersaglieri intreccia la propria storia con quella dell'Italia. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del 70mo raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. "Sono passati 70 anni dal riconoscimento ufficiale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri: 70 anni trascorsi a passo di corsa, come nella tradizione del Corpo. Era il 1953 e da allora sono cambiate tante cose, com’è forse inevitabile: i costumi, il linguaggio, le tecnologie, il contesto interno e internazionale, perfino i sogni e desideri delle persone; una cosa, però, non è mai cambiata, assumendo così il valore di una certezza: l’affetto degli italiani per i Bersaglieri, per quei loro concittadini che, sotto le piume di gallo cedrone, corrono a Difesa dell’Italia ovunque lo richiedano le circostanze, oggi come sempre. Non deve sorprendere. È impossibile dimenticare, infatti, che il Corpo dei Bersaglieri intreccia la propria storia con quella della Nazione stessa, con il suo cammino verso l’Unità, con la sua nascita come Stato", ha detto il ministro. (segue) (Res)