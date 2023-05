Difesa: Crosetto, Corpo dei Bersaglieri intreccia la propria storia con quella dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Bersaglieri portano sulle proprie spalle quasi due secoli di tradizione e si sono e resi protagonisti di avvenimenti che, per importanza e impatto sull’immaginario, mettono radici quasi nel mito. Ne cito uno, tra i molti: la breccia di Porta Pia e la conseguente unificazione di Roma al resto del Paese; e non occorre che mi soffermi sull’importanza della Città Eterna per la storia e la cultura d’Italia: il suo nome coincide con le origini stesse della nostra identità di popolo. Le imprese dei Bersaglieri corrispondono quindi a ricordi, memorie, che danno continuità a principi basilari, sanciti dalla nostra Costituzione, come appunto l’unità del Paese; chiamano in causa valori che l’Associazione Nazionale Bersaglieri porta avanti, con costanza e attenzione, da 70 anni a questa parte. Ed è un compito importante, di cui gli Associati, per primi, devono sentirsi orgogliosi. Ecco perché il 70mo raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri è una tappa importante non solo per chi fa parte della grande famiglia dell’Associazione, o del glorioso Corpo dei Bersaglieri, ma per la Nazione per intero. A Voi tutti, perciò, esprimo i miei auguri più grati per ciò che fate e che siete: per il fuoco che, in tutti questi anni, avete saputo tenere vivo", ha dichiarato il ministro Crosetto. (Res)