Turchia: Erdogan vota a Istanbul e invita popolazione ad andare ai seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e sua moglie Emine hanno votato presso la scuola superiore Uskudar Saffet Celebi di Istanbul. Lo ha riferito l’emittente “Trt Haber”. In questa occasione, Erdogan ha salutato i suoi sostenitori e ha invitato la popolazione a recarsi ai seggi per votare. “Penso che il processo di conteggio dei voti sarà molto veloce oggi", ha affermato dopo il voto.“La partecipazione al 90 percento è tipica del primo turno. La Turchia ha affermato la sua adesione alla democrazia con una partecipazione del 90 per cento alle elezioni. Spero che i risultati delle elezioni siano positivi per la Turchia. Facciamo appello agli elettori affinché si rechino alle urne e aderiscano alla democrazia", ha aggiunto. Secondo l’emittente, Erdogan seguirà il voto da Istanbul, mentre è atteso dopo le 18:00 ora locale (le 17:00 in Italia) nella capitale turca Ankara.(Tua)