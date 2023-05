Pnrr: Valditara, Commissione Ue consideri raggiunti obiettivi scontando l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non applicherà alcun taglio alla scuola, ma con un atteggiamento responsabile, chiediamo alla Commissione Europea di considerare raggiunti gli obiettivi, anche scontando l'aumento dell'inflazione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, commentando le accuse al governo di tagliare risorse alla scuola. Il ministro ha spiegato che "è falso dire che tagliamo finanziamenti alla scuola: in finanziaria abbiamo posto risorse significative. Alla Commissione spieghiamo che, siccome i costi dei materiali sono aumentati del 30 per cento e le risorse sono quelle e le spenderemo tutte, diremo che ne abbiamo trovate di aggiuntive, ma andranno su canali separati perché non potranno essere considerate parte del Pnrr". (Rem)