Agroalimentare: Lollobrigida, cucina italiana non è solo quello che mangiamo, ma qualità e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo qui per portare avanti una competizione che vedrà l'Italia candidata per due anni per avere il riconoscimento a Patrimonio dell'Unesco. La nostra cucina non è soltanto ciò che mangiamo e che vediamo ma è un insieme di tanti fattori: rappresenta una storia e un modo di vivere, rappresenta benessere e qualità". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo ieri alla cena di gala a sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco, a margine del 90mo Concorso ippico internazionale di piazza di Siena a Roma. Presenti alla serata anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. (segue) (Rin)