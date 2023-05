Agroalimentare: Lollobrigida, cucina italiana non è solo quello che mangiamo, ma qualità e benessere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano vuole lanciare battaglie che mettano al centro l'Italia e la collochino come punto di riferimento di una parola che viene associata a tutti noi: la qualità. Coinvolgeremo sempre più persone per spiegare al meglio la nostra produzione, la nostra trasformazione, il nostro modello di cucina italiana", ha sottolineato il ministro Lollobrigida. "Non tutti sono convinti che la qualità sia l'elemento su cui non arretrare e compito di noi italiani sarà spiegarlo: la nostra cucina nel suo insieme può essere uno degli elementi sui quali basare questo nostro approccio", ha concluso il ministro. (Rin)