Scuola: Valditara a studenti, prova orale maturità è un colloquio da affrontare serenamente

- La prova orale della maturità "sarà un colloquio in cui si dovrà verificare non tanto la preparazione disciplinare" sulle varie materie, "ma si dovrà cercare di capire quello che si è assorbito durante l’anno, anche in relazione alle scelte future”. Lo ha detto dal palco della scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolineando l’importanza di “riportare serenità nelle classi e nelle scuole” in vista della maturità. “Ai ragazzi che si stanno preparando in modo stressante alla maturità - ha aggiunto il ministro - dico che l’esame non deve essere vissuto in maniera traumatica" e quindi ai ragazzi "lancio il messaggio di affrontare serenamente questo percorso”. (Rem)