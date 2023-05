© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il Mit di Matteo Salvini ha lavorato seriamente per aggiornare il nuovo Codice della strada, e presto le proposte saranno presentate in Cdm e in Parlamento". Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). (Com)