Strage Brescia: Mulè (FI), riaffermare impegno per verità e giustizia

23 luglio 2021

- "Quarantanove anni fa a Brescia, in piazza della Loggia, l'esplosione di una bomba rappresentò un attacco terribile alla democrazia e alla libertà del nostro Paese. Un atto di violenza brutale e ingiustificato, che colpì in modo indiscriminato decine di innocenti". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il parlamentare 'azzurro' sottolinea che: "Oggi, come allora, è importante riflettere su quella tragedia riaffermando il nostro impegno per la verità e la giustizia". "La strage di Piazza della Loggia - prosegue Mulè - non deve essere mai dimenticata ma, anzi, deve diventare un monito per tutti noi". (Rin)