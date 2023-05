Francia: premier Borne, da ministro Economia Le Maire “spiegazioni dettagliate” a Standard and Poor’s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla valutazione della Francia da parte dell’agenzia di rating Standard and Poor’s, cresce la pressione sul governo di Parigi per convincere della bontà della sua traiettoria di bilancio. Parlando all’emittente “Radio J”, la premier Elisabeth Borne ha dichiarato che il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha fornito “spiegazioni dettagliate” all’agenzia su “tutto quello che facciamo per tenere sotto controllo le finanze pubbliche”. Solamente un mese fa, l’agenzia Fitch aveva abbassato il rating di Parigi ad Aa-, pur correggendo le prospettive del Paese da negative a stabili. “Stiamo facendo delle riforme. Abbiamo recentemente presentato la traiettoria delle nostre finanze in cui puntiamo, come il presidente della Repubblica si è impegnato a fare, a ridurre il deficit al 2,7 per cento del Pil entro il 2027”, ha detto Borne. C’è anche “un impegno a ridurre il debito ed è quello che il ministro dell’Economia ha avuto l’opportunità di spiegare a Standard and Poor’s”, ha continuato. (Frp)