Scuola: Valditara, per docenti anche piano casa dedicato e per studenti fondamentali Pcto in sicurezza

- Restituire "la considerazione sociale al ruolo degli insegnanti, anche tutelandoli davanti agli episodi delle aggressioni, e fermare l'emorragia dei docenti anche con un piano casa dedicato a loro, mentre per gli studenti è importante garantire, in sicurezza, l'alternanza scuola lavoro". Lo ha detto il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano. "Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti, poi ci sono l’insegnamento extracurricolare e i tutor ma intanto questa è la sfida", ha spiegato Valditara citando le notizie di aggressioni al personale della scuola che riceve. "È impensabile che un docente venga preso a schiaffi e pugni". Davanti a questi episodi "è giusto che lo Stato si costituisca in giudizio perché reclama un danno d'immagine". E anche sull’assicurazione per i docenti, "com’è possibile che nessuno ci abbia pensato prima? Tutta la pubblica amministrazione è assicurata, solo il personale della scuola non lo è". "Un altro grande impegno”, ha aggiunto il ministro, è quello di “trovare incentivi per le aree di frontiera affinché non ci sia la fuga dei docenti. Penso per esempio a un piano casa per i pubblici dipendenti e gli insegnanti. 17 mila insegnanti in fuga dalla Lombardia è un dato che emerge con evidenza, ma i nostri dati al ministero sono ancora più drammatici: in alcune zone c’è una scopertura di docenti del 32 per cento”. Infine, il ministro è intervenuto sul tema dell'importanza dell'alternanza scuola lavoro (i Pcto), in sicurezza. "Io credo che sia fondamentale la cultura del lavoro. Noi - ha concluso - amiamo, rispettiamo e valorizziamo la nostra Costituzione. L’articolo 4 dice che il diritto e il dovere di lavorare sono da mettere al centro sin dalle elementari. La scuola deve formare a essere cittadini consapevoli, ma deve dare opportunità di affermazione professionale, a dispetto di chi a sinistra ritiene che non sia importante introdurre la cultura del lavoro a scuola. L’alternanza scuola-lavoro è fondamentale". (Rem)