Inflazione: Coldiretti, svuota carrello spesa, -4,7 per cento nel 2023

- Il caro prezzi taglia del 4,7 per cento le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti però a spendere comunque il 7,7 per cento in più a causa dei rincari determinati dalla crisi energetica. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti sugli effetti dell’inflazione nel primo trimestre del 2023 sulla base dei dati Istat sul commercio al dettaglio. La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che - sottolinea la Coldiretti in una nota - volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,1 per cento nel trimestre nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. (segue) (Com)