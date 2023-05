Inflazione: Coldiretti, svuota carrello spesa, -4,7 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono quest’anno quindi le difficoltà che nel corso del 2022 hanno portato gli italiani a tagliare gli acquisti di frutta e verdura che sono crollati del 9 per cento in quantità rispetto all’anno precedente, ai minimi da inizio secolo, secondo l’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Cso Italy. Gli italiani - sottolinea la Coldiretti - hanno ridotto del 17 per cento le quantità di pere, del 11 per cento le arance e l’uva da tavola, dell’8 per cento le pesche, le nettarine e i kiwi e del 5 per cento le mele mentre tra gli ortaggi crollano del 24 per cento gli acquisti di asparagi e del 20 per cento quelli di radicchi. Il risultato è che con 5,5 miliardi di chili nel 2022 il consumo di frutta e verdura degli italiani - precisa la Coldiretti - è risultato di mezzo miliardo di chili inferiore a quello dell’anno precedente con preoccupanti effetti sulla salute dei cittadini. (segue) (Com)